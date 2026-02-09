Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это большая победа». Умбер — после матча с Медведевым в Роттердаме

«Это большая победа». Умбер — после матча с Медведевым в Роттердаме
Комментарии

36-я ракетка мира представитель Франции Уго Умбер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 6:3.

Роттердам. 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 17:25 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		3 6
         
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Это действительно круто. Это моя первая победа здесь, над Даниилом. Это большая победа, и я очень счастлив. Я проиграл второй сет, но знал, что играю хорошо. Это был отличный матч от начала и до конца. Последний сет был по-настоящему захватывающим. Знаю, что против Даниила нужно играть много ралли. Я был готов бороться за каждое очко, и у меня это получилось», — приводит слова Умбера пресс-служба ATP.

Отметим, что для Медведева матч с Умбером стал первым в туре после выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026, там россиянин уступил в 1/8 финала.

Материалы по теме
«Они не круглые!» Медведев жаловался на мячи, лупил щит и проиграл французу в Роттердаме
«Они не круглые!» Медведев жаловался на мячи, лупил щит и проиграл французу в Роттердаме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android