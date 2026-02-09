«Это большая победа». Умбер — после матча с Медведевым в Роттердаме

36-я ракетка мира представитель Франции Уго Умбер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Встреча завершилась со счётом 7:6, 3:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
«Это действительно круто. Это моя первая победа здесь, над Даниилом. Это большая победа, и я очень счастлив. Я проиграл второй сет, но знал, что играю хорошо. Это был отличный матч от начала и до конца. Последний сет был по-настоящему захватывающим. Знаю, что против Даниила нужно играть много ралли. Я был готов бороться за каждое очко, и у меня это получилось», — приводит слова Умбера пресс-служба ATP.
Отметим, что для Медведева матч с Умбером стал первым в туре после выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2026, там россиянин уступил в 1/8 финала.
