Медведев — судье: эти мячи созданы для людей, которые любят доставлять удовольствие

Чемпион US Open – 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев противоречиво высказался о качестве мячей Head, с которыми играл в матче с 36-м номером мирового рейтинга французом Уго Умбером в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Поединок Медведев проиграл со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.

«Эти мячи созданы для людей, которые любят доставлять удовольствие… Для людей, которые любят доставлять удовольствие с помощью небольшого количества слюны. Совсем чуть-чуть

Если ты дашь мне второе предупреждение, я прямо сейчас снимусь с матча. Мне нужно успеть на рейс. Извините, у меня болит локоть», — обратился Медведев к судье по ходу встречи.