Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Дохе, обыграв Линетт

Комментарии

Сегодня, 9 февраля, в Дохе прошла встреча второго круга турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и полькой Магдой Линетт, Матч завершился со счётом 7:6, (7:0), 6:1 в пользу россиянки.

Доха (ж). 2-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 21:30 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		1
         
Магда Линетт
47
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. За это время Линетт выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Андреевой три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

