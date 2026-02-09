Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Дохе, обыграв Линетт

Сегодня, 9 февраля, в Дохе прошла встреча второго круга турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и полькой Магдой Линетт, Матч завершился со счётом 7:6, (7:0), 6:1 в пользу россиянки.

Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. За это время Линетт выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету Андреевой три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.