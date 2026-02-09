Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова покинет топ-5 мирового рейтинга WTA

Аманда Анисимова покинет топ-5 мирового рейтинга WTA
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова покинет топ-5 мирового рейтинга. Сегодня, 9 февраля, она не смогла защитить титул на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка снялась по ходу матча второго круга с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6, 4:1 в пользу Плишковой.

Доха (ж). 2-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 18:40 МСК
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
7 		6 3 1
5 		7 7 4
         
Каролина Плишкова
418
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

По итогам турнира Анисимову обойдут две её соотечественницы — Кори Гауфф и Джессика Пегула.

В третьем круге Плишкова сыграет с победительницей матча Тереза Валентова — Каролина Мухова. Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является именно Аманда Анисимова.

Материалы по теме
«На корте мне всё равно — мать я, жена или дочь». Сразу две теннисные мамы попали в топ-10
«На корте мне всё равно — мать я, жена или дочь». Сразу две теннисные мамы попали в топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android