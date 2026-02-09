Аманда Анисимова покинет топ-5 мирового рейтинга WTA

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова покинет топ-5 мирового рейтинга. Сегодня, 9 февраля, она не смогла защитить титул на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка снялась по ходу матча второго круга с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:6, 4:1 в пользу Плишковой.

По итогам турнира Анисимову обойдут две её соотечественницы — Кори Гауфф и Джессика Пегула.

В третьем круге Плишкова сыграет с победительницей матча Тереза Валентова — Каролина Мухова. Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является именно Аманда Анисимова.