Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: результаты матчей 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, в Дохе (Катар) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). Первый круг/второй круг. Результаты 9 февраля:

Линда Носкова (Чехия) – Майя Джойнт (Австралия) — 6:4, 6:0;

Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Букша (Испания) — 6:4, 4:6, 7:6;

Ван Синьюй (Китай) – Эмилиана Аранго (Колумбия) — 6:1, 7:5;

Катержина Синякова (Чехия) – Клара Таусон (Дания) — 6:4, 6:1;

Эмма Наварро (США) – Татьяна Мария (Германия) — 7:5, 6:1;

Александра Эала (Филиппины) – Тереза Валентова (Чехия) — 6:7, 1:6;

Анастасия Захарова (Россия) – Елена Остапенко (Латвия) — 7:6, 3:6, 4:6;

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Софья Кенин (США) — 4:6, 6:1, 6:2;

Мария Саккари (Греция) – Зейнеп Сёнмез (Турция) — 6:1, 6:3;

Анна Калинская (Россия) – Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:2, 6:1;

Эмма Радукану (Великобритания) – Камила Осорио (Колумбия) — 6:2, 4:6, 0:2 (отказ);

Джаниче Чен (Индонезия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 6:0, 6:1;

Аманда Анисимова (США) – Каролина Плишкова (Чехия) — 7:5, 6:7, 1:4 Rt;

Мирра Андреева (Россия) – Магда Линетт (Польша) — 7:6, 6:1.