Турнир ATP-500 в Роттердаме, 2026 год: результаты матчей 9 февраля

9 февраля в Роттердаме (Нидерланды) прошли матчи первого круга турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч первого игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500, Роттердам. Первый круг. Результаты матчей на 9 февраля:

  • Кэмерон Норри (Великобритания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:6 (7:3), 6:1;
  • Уго Умбер (Франция) – Даниил Медведев (Россия, 4) – 7:6 (7:4), 3:6, 6:3;
  • Кристофер О'Коннелл (Австралия, Q) – Валентен Руае (Франция) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:4);
  • Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Люка Павлович (Франция, Q) – 7:6 (7:5), 6:3;
  • Хауме Мунар (Испания) – Николай Будков Кьер (Норвегия, WC) – 6:1, 6:3.
Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
Календарь турнира ATP-500 в Роттердаме
