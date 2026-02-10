Скидки
10 февраля главные новости спорта, футбол, теннис, баскетбол, НБА, Олимпийские игры

Мирра Андреева выиграла матч в Дохе, Неймар оправился от травмы. Главное к утру
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Дохе, бразильский вингер «Сантоса» Неймар восстановился от травмы, «Бруклин Нетс», за который выступает Егор Дёмин, выиграл второй матч подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева вышла в третий круг «тысячника» в Дохе, обыграв Линетт.
  2. Появились новости о возвращении Неймара, пропустившего из-за травмы два месяца.
  3. «Бруклин» без Дёмина и Портера обыграл «Чикаго» с дабл-даблом Клэкстона.
  4. Джон Дуран назвал причину перехода в «Зенит».
  5. Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 9 февраля 2026 года, таблица.
  6. Сизерон и Фурнье Бодри обошли американский дуэт Чок/Бэйтс в ритм-танце на Олимпиаде-2026.
  7. Стефен Карри пропустит Матч звёзд НБА — 2026.
  8. «Кливленд» одолел в концовке «Денвер». У Йокича — трипл-дабл, у Митчелла — дабл-дабл.
  9. «Рома» одержала победу над «Кальяри» в матче 24-го тура Серии А, у Малена — дубль.
  10. «Вильярреал» разгромил «Эспаньол» в 23-м туре Ла Лиги.

Главные новости дня

