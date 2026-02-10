Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: расписание матчей на 10 февраля
Сегодня, 10 февраля, в Дохе (Катар) продолжится розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). 2-й круг. Расписание на 10 февраля (время московское):
- 13:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Элисе Мертенс (Бельгия);
- 13:00. Магдалена Френх (Польша) — Энн Ли (США);
- 13:30. Мария Саккари (Греция) — Жасмин Паолини (Италия);
- 14:30. Екатерина Александрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия);
- 15:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) — Кори Гауфф (США);
- 15:00. Вера Звонарёва (Россия) — Виктория Мбоко (Канада);
- 15:00. Линда Носкова (Чехия) — Варвара Грачёва (Франция);
- 16:00. Даяна Ястремская (Украина) — Элина Свитолина (Украина);
- 16:30. Тереза Валентова (Чехия) — Каролина Мухова (Чехия);
- 16:30. Камила Осорио (Колумбия) — Катержина Синякова (Чехия);
- 16:30. Ига Швёнтек (Польша) — Джаниче Чен (Индонезия);
- 17:30. Алисия Паркс (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай);
- 18:00. Ван Синьюй (Китай) — Елена Рыбакина (Казахстан);
- 19:30. Эмма Наварро (США) — Анна Калинская (Россия).
