«До финала AO сомневалась в победе». Бывший тренер Рыбакиной – о триумфе Елены в Австралии

Евгения Куликовская – одна из первых тренеров Елены Рыбакиной – поделилась впечатлением от победы бывшей подопечной на Australian Open – 2026.

«После финала Австралии мы с Ириной Владимировной Киселёвой – бывшим тренером Лены по ОФП – созвонились и признались, что обе до матча немного сомневались в победе [Рыбакиной]. Тут Арине было принципиально выиграть и доказать все свои слова. А Лена свои эмоции не выдаёт, и я не знала, насколько их хватит, чтобы остановить Соболенко. Но Лене всего хватило. А Соболенко её же эмоции подвели при 3:0 [в третьем сете]», – поделилась Евгения в интервью для «Чемпионата».

