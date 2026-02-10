«Дралась жутко, по поведению был «неуд». Куликовская рассказала о своём теннисном детстве

Известный тренер и один из первых наставников Елены Рыбакиной Евгения Куликовская поделилась воспоминаниями о том, как пришла в теннис.

«Мне было почти семь лет. Я была слишком активная для немецкой спецшколы, в которой училась. Дралась жутко. А у нас была очень хорошая учительница по продлённому дню. Такая, советская интеллигенция. И она сказала моей маме: «Отведите девочку на теннис».

Вообще, меня брали во все секции. Во всё, что связано с бегом, где нужно быть быстрее, выше, сильнее. Но мама знала мою психику и понимала, что цикличный вид спорта не для меня, поэтому отвела на «Локомотив» на теннис.

Мой первый тренер Алексей Николаевич Бекунов сказал моей маме: «Девочка способная, ей надо заниматься». Когда меня отводили, не было такого, что мы обязательно занимались на результат. Это делалось, чтобы я немножко выбросила энергию, потому что раньше оценки за поведение ставили, до третьей четверти второго класса у меня стоял «неуд», – рассказала Куликовская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

