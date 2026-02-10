Скидки
Одна из первых тренеров Елены Рыбакиной рассказала, как познакомилась со Стефано Вуковым

Комментарии

Евгения Куликовская, воспитавшая Елену Рыбакину, Оксану Селехметьеву и других российских теннисистов, вспомнила историю их знакомства с нынешним тренером двукратной чемпионки ТБШ Стефано Вуковым.

«Бывало такое, что Лена Рыбакина писала, приезжала? Сначала Стефано [Вуков] был против, он очень переживал, что она стала давать результаты, а её кто-то захочет забрать. Но потом они к нам в Москве пришли вместе на тренировку, и мы со Стефано поговорили. Он успокоился – понял, что я не планирую забирать Лену обратно или лезть в тренировочный процесс.

Я вот не так много рассказываю, а Стефано много говорит, и Ленке нужно было адаптироваться к нему. Она привыкла к моему темпераменту, Стефано немножко темпераментней (улыбается). Но я ей тогда сказала: «Лена, держись, какой бы этот тренер ни был для тебя сложный на данный момент, ты с ним даёшь результат». Она потом приехала ещё через какое-то время и сказала, что Стефано посоветовал ей прийти ко мне», – поделилась Куликовская в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с наставницей читайте на нашем сайте.

