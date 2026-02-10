«Приехала на турнир с учебником по биологии». Куликовская – о том, как завершила карьеру

Евгения Куликовская, ставшая одним из первых тренеров Елены Рыбакиной, Оксаны Селехметьевой, Ярослава Дёмина, поделилась историей, как приняла решение завершить карьеру игрока.

«В 1998-м я закончила сезон в сотне, но меня с 16 лет беспокоило плечо, и мне сделали операцию. И тут мы совершили ошибку тактическую: мне нужно было после трёхмесячного перерыва начать с турниров поменьше, но у меня рейтинг был большой, и я начала сразу с крупных турниров, проигрывала, а очки-то горели. И началась потеря уверенности – хотя у меня никогда в жизни такого не было. Меня стало накрывать, у меня был жуткий затяжной прыжок вниз.

И когда я через два года закончила год ниже топ-300, я подумала, что жизнь на теннисе не заканчивается, и в 2001-м поехала на турнир в Америку с учебником по биологии, потому что игра у меня была такая: на тренировках я Настю [Мыскину] выносила, а выходила на корт и психологически проваливалась. Но всё же тот сезон я закончила в сотне, хотя начинала на 312-м месте.

Но я просто поняла, что больше не могу видеть свой открытый чемодан дома. Просто больше не могу. Вот психологически устала. Я пришла к Ларисе Дмитриевне и сказала: «Я всё». Она говорит: «Давай немножко поменяем стиль игры, ты будешь больше ходить к сетке». Я говорю: «Лариса Дмитриевна, дело не в игре. Каждый раз, когда приезжаю на турниры, у меня мысль о том, как скорее вернуться домой. Сама себе врать не хочу». И она отвечает: «Тогда ты будешь работать со мной», – рассказала Куликовская в интервью для «Чемпионата».

