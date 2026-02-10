Скидки
«Она прочла «Гарри Поттера» ради детей». Евгения Куликовская – о Ларисе Преображенской

Комментарии

Евгения Куликовская – бывшая подопечная и помощница Ларисы Дмитриевной Преображенской – поделилась воспоминаниями о легендарном тренере.

«Я с 14 лет знала, что буду тренером. В том возрасте случилось так, что мой наставник уехал с пацанами на месяц на турнир, а я вела его группу 10-летних детей. И, кстати, родителям понравилось, они все вспоминают, я очень неплохо вела (смеётся). Я, вообще, анализировала: мой жизненный путь будто вёл к тому, что я буду тренером, потому что я собрала большой опыт очень разных людей. Мне это всегда нравилось.

Знаете, я прошла разных наставников. И попав к такому человеку, как Лариса Дмитриевна, я понимала, как реально мне повезло, что я работаю с этим тренером. У меня не было сомнений в её решениях. И я стала учиться у неё. Она очень верила в меня, была хорошим тренером, интеллигентным. Она при этом была довольно современной, с ней интересно было разговаривать. Например, когда все увлеклись «Гарри Поттером», она его прочла ради детей, чтобы было, о чём с ними поговорить», – рассказала Евгения в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Куликовской читайте на нашем сайте.

