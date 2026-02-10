Касаткина уверенно обыграла Мертенс и вышла в третий круг «тысячника» в Дохе
61-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина одержала уверенную победу над соперницей из Бельгией Элисе Мертенс, занимающей в рейтинге WTA 22-ю строчку, и вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0.
Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 13:05 МСК
61
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
22
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
По ходу матча Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Мертенс сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей встречи между полькой Игой Швёнтек и представительницей Индонезии Джаниче Чен.
