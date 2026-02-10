Жасмин Паолини проиграла Марии Саккари во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе
Поделиться
Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая в рейтинге WTA восьмую строчку, уступила сопернице из Греции Марии Саккари в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 4:6, 2:6.
Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 13:40 МСК
52
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
По ходу матча Саккари сделала три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Паолини ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.
Далее Саккари сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и представительницей Франции Варварой Грачёвой.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
15:42
-
15:19
-
15:00
-
14:15
-
13:45
-
12:10
-
10:40
-
09:53
-
08:30
-
01:10
- 9 февраля 2026
-
23:46
-
23:30
-
23:17
-
22:50
-
22:43
-
22:38
-
21:54
-
21:17
-
20:35
-
20:32
-
20:14
-
19:55
-
19:50
-
19:38
-
19:33
-
19:04
-
18:49
-
18:31
-
17:12
-
16:50
-
15:43
-
14:30
-
10:27
-
10:03
-
09:44