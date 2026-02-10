Жасмин Паолини проиграла Марии Саккари во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая в рейтинге WTA восьмую строчку, уступила сопернице из Греции Марии Саккари в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

По ходу матча Саккари сделала три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Паолини ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Саккари сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и представительницей Франции Варварой Грачёвой.