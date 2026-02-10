Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини проиграла Марии Саккари во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе

Жасмин Паолини проиграла Марии Саккари во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая в рейтинге WTA восьмую строчку, уступила сопернице из Греции Марии Саккари в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 13:40 МСК
Мария Саккари
52
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

По ходу матча Саккари сделала три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Паолини ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Саккари сыграет с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и представительницей Франции Варварой Грачёвой.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе
Материалы по теме
Мирра первой из россиянок пробилась в третий круг Дохи. Андреева отыграла пять сетболов!
Мирра первой из россиянок пробилась в третий круг Дохи. Андреева отыграла пять сетболов!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android