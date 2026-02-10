Скидки
Екатерина Александрова — Елена Остапенко, результат матча 10 февраля 2026, счёт 0:2, 2-й круг; WTA 1000 Доха

Александрова проиграла Остапенко во втором круге «тысячника» в Дохе
Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко, занимающей в рейтинге WTA 24-ю строчку, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча спортсменок продлилась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 4:6, 2:6.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 15:05 МСК
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

По ходу матча Александрова сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать один брейк-пойнт из шести. Остапенко подала навылет четыре раза, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Далее Остапенко сыграет с победительницей матча между колумбийкой Камилой Осорио и чешкой Катержиной Синяковой.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе
