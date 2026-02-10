«Лена, поцелуй его в лысину!» Куликовская рассказала смешную историю с Рыбакиной

Евгения Куликовская – одна из первых тренеров Елены Рыбакиной – вспомнила забавные истории из детства бывшей подопечной.

«У этих детей осталось очень много приятных воспоминаний. Как-то случилось, что Лена с Аминой на финальной восьмёрке до 12 лет просто безобразно сыграли пару. Я их закрыла в комнате в шутку, они до сих пор это вспоминают. Помню, повезла их на финальную восьмёрку до 14 лет. Аминка Аншба сыграла финал, а Лена заняла седьмое место, но ей всё равно маленький приз давали. И на награждении подходит лысый, низкий итальянец, а Ленка высокая над ним, я ей кричу: «Лена, поцелуй его в лысину!» (смеётся). У них до сих пор это видео где-то осталось.

Почему был успех у Федерера? У Алькараса? Они в любом случае кайфуют от процесса, чего вот не хватило, например, Марату [Сафину]. Он кайфовал, но ему важно было заработать. Он заработал, сказал: «Я больше не хочу». А Федерер, Надаль, Джокович… Ты смотришь – они кайфуют», – поделилась Куликовская в интервью для «Чемпионата».

