Вера Звонарёва в борьбе уступила Виктории Мбоко на турнире WTA-1000 в Дохе

41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче второго раунда она в двух сетах проиграла представительнице Канады Виктории Мбоко со счётом 4:6, 4:6.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 37 минут. За это время Звонарёва сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Мбоко шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк пойнта из девяти.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.