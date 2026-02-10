Скидки
Вера Звонарёва — Виктория Мбоко, результат матча 10 февраля 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-1000 в Дохе

Вера Звонарёва в борьбе уступила Виктории Мбоко на турнире WTA-1000 в Дохе
Комментарии

41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче второго раунда она в двух сетах проиграла представительнице Канады Виктории Мбоко со счётом 4:6, 4:6.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 15:15 МСК
Вера Звонарёва
580
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Встреча теннисисток продлилась 1 час 37 минут. За это время Звонарёва сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Мбоко шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк пойнта из девяти.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

