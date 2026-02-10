Вера Звонарёва в борьбе уступила Виктории Мбоко на турнире WTA-1000 в Дохе
41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче второго раунда она в двух сетах проиграла представительнице Канады Виктории Мбоко со счётом 4:6, 4:6.
Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 15:15 МСК
580
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
13
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Встреча теннисисток продлилась 1 час 37 минут. За это время Звонарёва сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету Мбоко шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк пойнта из девяти.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
