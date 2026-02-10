Кори Гауфф неожиданно завершила выступление на «тысячнике» в Дохе, уступив Коччаретто
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф неожиданно проиграла во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка в двух сетах проиграла 57-й ракетке мира представительнице Италии Элизабетте Коччаретто. Встреча завершилась со счётом 4:6, 2:6.
Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 15:10 МСК
57
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
5
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча теннисисток продлилась 1 час 31 минуту. За это время Коччаретто не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Гауфф два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк пойнт из пяти.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
