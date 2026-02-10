Скидки
Элина Свитолина обыграла Даяну Ястремскую во втором круге «тысячника» в Дохе

Комментарии

Украинская теннисистка девятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). В матче второго раунда она в двух сетах обыграла свою соотечественницу Даяну Ястремскую. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 16:40 МСК
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча теннисисток продлилась 1 час 8 минут. За это время Свитолина сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Ястремской два эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

