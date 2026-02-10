Коччаретто прокомментировала победу над Гауфф на турнире WTA-1000 в Дохе
57-я ракетка мира Элизабетта Коччаретто прокомментировала неожиданную победу над американкой Кори Гауфф во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
41
Энн Ли
Э. Ли
Не начался
|1
|2
|3
|
|
57
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
«Для итальянцев это немного иначе… На этой неделе я больше сосредоточена на зимних Олимпийских играх, чем на турнире. Может, в этом и заключается секрет моей лучшей игры», — сказала итальянская теннисистка в интервью на корте.
Далее Коччаретто сыграет с американской теннисисткой Энн Ли. Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
