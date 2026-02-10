Скидки
Коччаретто прокомментировала победу над Гауфф на турнире WTA-1000 в Дохе

Коччаретто прокомментировала победу над Гауфф на турнире WTA-1000 в Дохе
Комментарии

57-я ракетка мира Элизабетта Коччаретто прокомментировала неожиданную победу над американкой Кори Гауфф во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

«Для итальянцев это немного иначе… На этой неделе я больше сосредоточена на зимних Олимпийских играх, чем на турнире. Может, в этом и заключается секрет моей лучшей игры», — сказала итальянская теннисистка в интервью на корте.

Далее Коччаретто сыграет с американской теннисисткой Энн Ли. Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

