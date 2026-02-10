Шнайдер в паре с Пановой не смогли выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе

Российские теннисистки Александра Панова и Диана Шнайдер не смогли выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в парном разряде в Дохе. В матче второго раунда они проиграли представительнице Дании Кларе Таусон и Чань Хаочин из Тайбэя. Встреча завершилась со счётом 1:6, 3:6.

По ходу встречи российские теннисистки сделали три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету их соперниц одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Ранее Диана Шнайдер завершила выступление на хардовом турнире категории WTA-1000 в Дохе в одиночном разряде. В матче первого круга она проиграла американке Алисии Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:7.