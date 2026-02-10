Шнайдер в паре с Пановой не смогли выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе
Российские теннисистки Александра Панова и Диана Шнайдер не смогли выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в парном разряде в Дохе. В матче второго раунда они проиграли представительнице Дании Кларе Таусон и Чань Хаочин из Тайбэя. Встреча завершилась со счётом 1:6, 3:6.
Доха — парный разряд (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 17:40 МСК
Александра Панова
Диана Шнайдер
А. Панова Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Чань Хаочин
Клара Таусон
Ч. Хаочин К. Таусон
По ходу встречи российские теннисистки сделали три эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету их соперниц одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Ранее Диана Шнайдер завершила выступление на хардовом турнире категории WTA-1000 в Дохе в одиночном разряде. В матче первого круга она проиграла американке Алисии Паркс. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:7.
