Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.