Ига Швёнтек — Джаниче Чен, результат матча 10 февраля 2026, счёт 2:0, 2-й круг WTA-1000 в Дохе

Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Джаниче Чен
46
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен

Встреча теннисисток продлилась 1 час 8 минут. За это время Коччаретто не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Гауфф два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк пойнт из пяти.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

