Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе
Поделиться
Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:3.
Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
46
Джаниче Чен
Д. Чен
Встреча теннисисток продлилась 1 час 8 минут. За это время Коччаретто не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Гауфф два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк пойнт из пяти.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
20:20
-
19:51
-
18:58
-
18:49
-
18:16
-
17:37
-
17:20
-
16:55
-
16:31
-
15:42
-
15:19
-
15:00
-
14:15
-
13:45
-
12:10
-
10:40
-
09:53
-
08:30
-
01:10
- 9 февраля 2026
-
23:46
-
23:30
-
23:17
-
22:50
-
22:43
-
22:38
-
21:54
-
21:17
-
20:35
-
20:32
-
20:14
-
19:55
-
19:50
-
19:38
-
19:33
-
19:04