Ван Синьюй — Елена Рыбакина, результат матча 10 февраля 2026, счет 0:2, 2-й круг WTA-1000 в Дохе

Елена Рыбакина обыграла Ван Синьюй во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Китая Ван Синьюй. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 18:30 МСК
Ван Синьюй
33
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча теннисисток продлилась 1 час 20 минут. За это время Рыбакина сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету китаянки один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

