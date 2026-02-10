Анна Калинская обыграла Эмму Наварро во втором круге «тысячника» в Дохе
28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она в трёх сетах обыграла Эмму Наварро из США. Встреча завершилась со счётом 7:5, 2:6, 6:2.
Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 20:10 МСК
18
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|2
|6
28
Анна Калинская
А. Калинская
Встреча теннисисток продлилась 2 часа 5 минут. За это время Калинская сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Наварро семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
