Анна Калинская обыграла Эмму Наварро во втором круге «тысячника» в Дохе

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она в трёх сетах обыграла Эмму Наварро из США. Встреча завершилась со счётом 7:5, 2:6, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 5 минут. За это время Калинская сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Наварро семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.