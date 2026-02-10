Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская обыграла Эмму Наварро во втором круге «тысячника» в Дохе

Анна Калинская обыграла Эмму Наварро во втором круге «тысячника» в Дохе
Комментарии

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Во втором круге она в трёх сетах обыграла Эмму Наварро из США. Встреча завершилась со счётом 7:5, 2:6, 6:2.

Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 20:10 МСК
Эмма Наварро
18
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 2
7 		2 6
         
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 5 минут. За это время Калинская сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Наварро семь эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

Материалы по теме
41-летняя Звонарёва проиграла в Дохе 19-летней канадке. Но взлетит в рейтинге на 224 места
41-летняя Звонарёва проиграла в Дохе 19-летней канадке. Но взлетит в рейтинге на 224 места
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android