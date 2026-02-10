Мбоко — о Звонарёвой: не чувствовала, что играю с 41-летней теннисисткой

Канадская теннисистка Виктория Мбоко (13-я ракетка мира) высказалась об игре российской теннисистки Веры Звонарёвой в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Мбоко.

«Я не хотела принимать во внимание её возраст. Не чувствовала, что играю с 41-летней теннисисткой. Она показала действительно отличный теннис, и мы определённо будем часто её видеть, а её рейтинг совсем не отражает того, как она играет. Вера отличная соперница. У неё совершенно другая игра, и она действительно довела меня до предела. Просто хочу отдохнуть сегодня вечером и подумать о завтрашнем дне», — сказала Мбоко после матча.