Елена Рыбакина одержала 400-ю победу на уровне WTA-тура
Сегодня, 10 февраля, третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала 400-ю победу на уровне WTA-тура. Спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Китая Ван Синьюй и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Свою первую победу в туре Рыбакина одержала на турнире в Санкт-Петербурге.
Доха (ж). 2-й круг
10 февраля 2026, вторник. 18:30 МСК
33
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
3
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Это было в Санкт-Петербурге, мне дали wild card в квалификации. Я обыграла топового игрока в первом круге. Это была великолепная неделя для меня, мой рейтинг подскочил, и это позволило мне играть на других WTA-турнирах», — сказала Рыбакина после матча.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
