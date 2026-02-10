Сегодня, 10 февраля, третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала 400-ю победу на уровне WTA-тура. Спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Китая Ван Синьюй и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Свою первую победу в туре Рыбакина одержала на турнире в Санкт-Петербурге.

«Это было в Санкт-Петербурге, мне дали wild card в квалификации. Я обыграла топового игрока в первом круге. Это была великолепная неделя для меня, мой рейтинг подскочил, и это позволило мне играть на других WTA-турнирах», — сказала Рыбакина после матча.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.