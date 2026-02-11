Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: результаты матчей 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, в Дохе (Катар) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). 2-й круг. Результаты 10 февраля:

Дарья Касаткина (Австралия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:0;

Магдалена Френх (Польша) — Энн Ли (США) — 3:6, 4:6;

Мария Саккари (Греция) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:4, 6:2;

Екатерина Александрова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) — 4:6, 2:6;

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 6:2;

Вера Звонарёва (Россия) — Виктория Мбоко (Канада) — 4:6, 4:6;

Линда Носкова (Чехия) — Варвара Грачёва (Франция) — 2:6, 6:2, 5:7;

Даяна Ястремская (Украина) — Элина Свитолина (Украина) — 1:6, 4:6;

Тереза Валентова (Чехия) — Каролина Мухова (Чехия) — 1:6, 4:6;

Камила Осорио (Колумбия) — Катержина Синякова (Чехия);

Ига Швёнтек (Польша) — Джаниче Чен (Индонезия). — 6:0, 6:3;

Алисия Паркс (США) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:7, 6:3, 2:6;

Ван Синьюй (Китай) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 2:6, 4:6;

Эмма Наварро (США) — Анна Калинская (Россия) — 5:7, 6:2, 2:6.