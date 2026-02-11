Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чилич выиграл 600 матчей за карьеру. Из действующих игроков такое удалось только Джоковичу

Чилич выиграл 600 матчей за карьеру. Из действующих игроков такое удалось только Джоковичу
Комментарии

61-я ракетка мира 37-летний хорватский теннисист Марин Чилич одержал 600-ю победу в своей профессиональной карьере. 10 февраля в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Далласе (США, штат Техас) Чилич переиграл в двух партиях 23-го номера мирового рейтинга американца Лёнера Тьена (шестой посев) — 7:5, 7:6 (7:4).

Даллас. 1-й круг
10 февраля 2026, вторник. 21:10 МСК
Марин Чилич
61
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 4
         
Лёнер Тьен
23
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Как сообщает Opta, Марин Чилич стал всего лишь вторым действующим теннисистом, добравшимся до отметки в 600 побед. Ранее это удалось только 38-летней сербской легенде Новаку Джоковичу, в активе которого на текущий момент 1168 побед.

Наиболее близки к показателю в 600 карьерных побед 40-летний швейцарец Стэн Вавринка (586), 39-летний француз Гаэль Монфис (583) и 28-летний представитель Германии Александр Зверев (526).

Календарь турнира ATP-500 в Далласе
Сетка турнира ATP-500 в Далласе
Материалы по теме
«Старческий маразм?!» Турсунов — о неожиданном выходе Чилича в третий круг Australian Open

Видео: Джокович попробовал себя в новом виде спорта на Уимблдоне

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android