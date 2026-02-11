Чилич выиграл 600 матчей за карьеру. Из действующих игроков такое удалось только Джоковичу

61-я ракетка мира 37-летний хорватский теннисист Марин Чилич одержал 600-ю победу в своей профессиональной карьере. 10 февраля в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Далласе (США, штат Техас) Чилич переиграл в двух партиях 23-го номера мирового рейтинга американца Лёнера Тьена (шестой посев) — 7:5, 7:6 (7:4).

Как сообщает Opta, Марин Чилич стал всего лишь вторым действующим теннисистом, добравшимся до отметки в 600 побед. Ранее это удалось только 38-летней сербской легенде Новаку Джоковичу, в активе которого на текущий момент 1168 побед.

Наиболее близки к показателю в 600 карьерных побед 40-летний швейцарец Стэн Вавринка (586), 39-летний француз Гаэль Монфис (583) и 28-летний представитель Германии Александр Зверев (526).

