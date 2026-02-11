Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: расписание матчей на 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, в Дохе (Катар) продолжается розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). 3-й круг. Расписание на 11 февраля (время — мск):