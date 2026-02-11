Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: расписание матчей на 11 февраля
Сегодня, 11 февраля, в Дохе (Катар) продолжается розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). 3-й круг. Расписание на 11 февраля (время — мск):
- 13:00. Варвара Грачёва (Франция) — Мария Саккари (Греция).
- 15:00. Мирра Андреева (Россия) — Виктория Мбоко (Канада).
- 15:00. Елена Остапенко (Латвия) — Камила Осорио (Колумбия).
- 16:30. Ига Швёнтек (Польша) — Дарья Касаткина (Австралия).
- 18:00. Каролина Плишкова (Чехия) — Каролина Мухова (Чехия).
- 18:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Елена Рыбакина (Казахстан).
- 19:30. Анна Калинская (Россия) — Элина Свитолина (Украина).
