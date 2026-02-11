Мирра Андреева — Виктория Мбоко: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-1000 в Дохе

Сегодня, 11 февраля, в Дохе пройдёт встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и представительницей Канады Викторией Мбоко, занимающей 13-ю строчку рейтинга WTA.

Поединок начнётся не ранее 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Виктория Мбоко.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Андреевой. Она выиграла у Мбоко совсем недавно, меньше месяца назад — 6:3, 6:1 в финале турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.