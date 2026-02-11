Мирра Андреева — Виктория Мбоко: текстовая онлайн-трансляция матча турнира WTA-1000 в Дохе
Сегодня, 11 февраля, в Дохе пройдёт встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и представительницей Канады Викторией Мбоко, занимающей 13-ю строчку рейтинга WTA.
Поединок начнётся не ранее 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Виктория Мбоко.
Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 15:00 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
13
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Андреевой. Она выиграла у Мбоко совсем недавно, меньше месяца назад — 6:3, 6:1 в финале турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
