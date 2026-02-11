Анна Калинская — Элина Свитолина: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга турнира в Дохе
Сегодня, 11 февраля, в Дохе пройдёт встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 между 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и представительницей Украины Элиной Свитолиной, занимающей девятую строчку рейтинга WTA.
Поединок начнётся не ранее 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Элина Свитолина.
Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Свитолина ведёт 3-0 по личным встречам (2-0 на харде). При этом побеждала она Калинскую каждый раз фактически без борьбы — 6:3, 6:3 на грунте Рима-2024, 6:1, 6:2 на харде Дубая-2025 и 6:1, 6:1 на харде Монреаля-2025.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
