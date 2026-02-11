Стэн Вавринка уверенно вышел во второй круг «пятисотника» в Роттердаме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 106-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В первом круге он обыграл местного спортсмена Тейса Богарда (1048-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Вавринка выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Богарда один эйс, три двойные ошибки и три заработанных брейк-пойнта.

Во втором круге «пятисотника» в Роттердаме Стэн Вавринка сыграет с первым сеяным австралийцем Алексом де Минором.