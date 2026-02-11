Скидки
Тейс Богард — Стэн Вавринка, результат матча 11 февраля 2026, счет 1:2, 1 круг ATP 500 Роттердам

Стэн Вавринка уверенно вышел во второй круг «пятисотника» в Роттердаме
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 106-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В первом круге он обыграл местного спортсмена Тейса Богарда (1048-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2026, среда. 13:10 МСК
Тейс Богард
1048
Нидерланды
Тейс Богард
Т. Богард
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Стэн Вавринка
106
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Вавринка выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Богарда один эйс, три двойные ошибки и три заработанных брейк-пойнта.

Во втором круге «пятисотника» в Роттердаме Стэн Вавринка сыграет с первым сеяным австралийцем Алексом де Минором.

Календарь турнира в Роттердаме
Сетка турнира в Роттердаме
