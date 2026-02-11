Новак Джокович снялся с турнира ATP-500 в Дохе

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема, четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сыграет на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 16 по 21 февраля.

Действующим чемпионом «пятисотника» в Дохе является российский теннисист Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он победил британца Джека Дрейпера.

На прошлой неделе Новак Джокович со своей семьёй посетил церемонию открытия зимних Олимпийских игр — 2026 в Италии, а также наблюдал за соревнованиями по фигурному катанию. В 2026 году Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.