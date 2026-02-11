Елена Остапенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе
24-я ракетка мира латвийская спортсменка Елена Остапенко успешно преодолела третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио (80-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.
Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 15:00 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
80
Камила Осорио
К. Осорио
Матч продолжался 55 минут. За это время Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В четвертьфинале «тысячника» в Дохе Елена Остапенко сыграет с победительницей матча Энн Ли (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
Материалы по теме
