Елена Остапенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе

24-я ракетка мира латвийская спортсменка Елена Остапенко успешно преодолела третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио (80-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Матч продолжался 55 минут. За это время Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале «тысячника» в Дохе Елена Остапенко сыграет с победительницей матча Энн Ли (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия).