Елена Остапенко — Камила Осорио, результат матча 11 февраля 2026, счет 2:0, 3 круг WTA 1000 Доха

Елена Остапенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

24-я ракетка мира латвийская спортсменка Елена Остапенко успешно преодолела третий круг на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Она обыграла представительницу Колумбии Камилу Осорио (80-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.

Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 15:00 МСК
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Камила Осорио
80
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио

Матч продолжался 55 минут. За это время Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Осорио один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале «тысячника» в Дохе Елена Остапенко сыграет с победительницей матча Энн Ли (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия).

