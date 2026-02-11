Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Виктория Мбоко: россиянка взяла второй сет в третьем круге турнира в Дохе

Мирра Андреева — Виктория Мбоко: россиянка взяла второй сет в третьем круге турнира в Дохе
Комментарии

В эти минуты в Дохе проходит встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и представительницей Канады Викторией Мбоко, занимающей 13-ю строчку рейтинга WTA.

Андреева выиграла второй сет матча со счётом 6:3, первый — уступила (3:6). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Виктория Мбоко.

Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
3 		6 4
6 		3 4
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Андреевой. Она выиграла у Мбоко совсем недавно, меньше месяца назад — 6:3, 6:1 в финале турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

Материалы по теме
Елена Остапенко вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android