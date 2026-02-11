Скидки
«Я, наверное, как Саша Бублик». Анна Калинская — о своём подходе к карьере

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как относится к своей карьере в теннисе, сравнив себя с 10-м номером рейтинга ATP Александром Бубликом из Казахстана.

— Ты сказала в одном из интервью: «Я не хочу быть лучшей в этом виде спорта. Просто хочу делать всё, что в моих силах». Но в спорте высших достижений не так часто можно такое услышать. В какой момент ты пришла к этому осознанию, что ты вот хочешь быть просто счастливой? Но ты как Саша Бублик, да, он всегда говорил: «Не хочу быть первым в мире». Но при этом человек стоит в десятке.

— Ну, я, наверное, как Саша Бублик (смеётся).

— Вот много общего, да?
— Да (смеётся). У меня не было никогда мечты поехать на «Большой шлем». Я жила в моменте. Поехать за границу — уже было, ну, круто. Знаю, почему многим нравится теннис, [нравится] путешествовать. Увидеть мир. Мне было достаточно комфортно и в Москве, в общем-то, мне всегда всего было достаточно. Потом, когда появилась какая-то первая зарплата — для меня это бонус. Никогда не думала, не ожидала, тем более в 16 лет, даже не знала, что такое существует. Это сейчас уже, конечно, понимаю свои возможности и понимаю, куда расти. И что это на самом деле возможно, это вот где-то рядом, — сказала Калинская в подкасте Елены Весниной «Весна зовёт!»

