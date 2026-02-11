Скидки
Мирра Андреева — Виктория Мбоко, результат матча 11 февраля 2026, счёт 0:2, 3-й круг; WTA-1000 Доха

Мирра Андреева уступила Виктории Мбоко в третьем круге «тысячника» в Дохе
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге турнира WTA-1000 уступила сопернице из Канады Виктории Мбоко, занимающей в рейтинге WTA 13-е место, и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча соперниц продлилась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		3 7 7
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

По ходу матча Андреева подала навылет два раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Мбоко сделала пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

Далее Мбоко сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе
