Мирра Андреева расплакалась после поражения в третьем круге турнира WTA-1000 в Дохе

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слёз после поражения от соперницы из Канады Виктории Мбоко, занимающей в рейтинге WTA 13-ю строчку, в третьем круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

Фото: Кадр из трансляции

Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 15:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		3 7 7
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

По ходу матча Андреева подала навылет два раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Мбоко сделала пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

Далее Мбоко сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Тысячник» в Дохе завершится в субботу, 14 февраля.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе
