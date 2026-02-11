Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме, обыграв де Йонга
18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме, обыграв в стартовом матче соперника из Нидерландов Йеспера де Йонга, занимающего в рейтинге ATP 86-е место. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Хачанова.
Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2026, среда. 15:20 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|4
|5
86
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
По ходу матча Хачанов подал навылет 10 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Де Йонг сделал семь эйсов, допустил также две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
Далее Хачанов сыграет с испанским теннисистом Хауме Мунаром, занимающим в рейтинге ATP 37-ю строчку.
