Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме, обыграв де Йонга

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме, обыграв в стартовом матче соперника из Нидерландов Йеспера де Йонга, занимающего в рейтинге ATP 86-е место. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Хачанова.

По ходу матча Хачанов подал навылет 10 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Де Йонг сделал семь эйсов, допустил также две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Далее Хачанов сыграет с испанским теннисистом Хауме Мунаром, занимающим в рейтинге ATP 37-ю строчку.