Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Йеспер де Йонг, результат матча 11 февраля 2026, счёт 2:1, 1-й круг; ATP-500 Роттердам

Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме, обыграв де Йонга
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме, обыграв в стартовом матче соперника из Нидерландов Йеспера де Йонга, занимающего в рейтинге ATP 86-е место. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 23 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:5 в пользу Хачанова.

Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2026, среда. 15:20 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		4 5
         
Йеспер де Йонг
86
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

По ходу матча Хачанов подал навылет 10 раз, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Де Йонг сделал семь эйсов, допустил также две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Далее Хачанов сыграет с испанским теннисистом Хауме Мунаром, занимающим в рейтинге ATP 37-ю строчку.

Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
Материалы по теме
«Занимал мозг всем, кроме тенниса». Топовый игрок уже вышел на корт после жуткой травмы
«Занимал мозг всем, кроме тенниса». Топовый игрок уже вышел на корт после жуткой травмы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android