«Была удивлена». Анна Калинская — о посещении театра в Австралии

«Была удивлена». Анна Калинская — о посещении театра в Австралии
28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась опытом посещения театра в Австралии в ходе турнира Australian Open.

— А как ты провела вообще время сейчас в Мельбурне, на Australian Open? Были ли у тебя какие-то интересные моменты? Потому что обычно все думают, что теннисисты — это только теннис, корты, тренировки, но в целом так и есть, рестораны — максимум. Может быть, у тебя было время куда-то выбраться?
— Я сходила в театр первый раз в Австралии. И была удивлена в хорошем смысле. Пошла с подругой, она меня позвала, и я с радостью сходила. Но, если честно, не досидела весь спектакль (улыбается). Я ушла после первого антракта. Было поздно, тяжёлый день, там и надо было получать экипировку, и тренироваться, и раньше ложиться спать. Три часа шёл спектакль, не знала этого. Я такой человек, что устаю от рутины, мне надо куда-то выходить, отвлекаться от тенниса и заряжаться как-то, — сказала Калинская в подкасте Елены Весниной «Весна зовёт!»

Калинская в Дохе вышла на топовую украинку. А Рыбакина выиграла 1-й матч после титула AO
