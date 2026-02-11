Бублик обыграл Хуркача и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) обыграл соперника из Польши Хуберта Хуркача, занимающего в рейтинге ATP 70-ю строчку, и вышел в следующий круг. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 7:5.

По ходу мачта Хуркач сделал 25 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Бублик подал навылет 12 раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Далее Бублик сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.