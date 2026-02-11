Скидки
Хубер Хуркач — Александр Бублик, результат матча 11 февраля 2026, счёт 1:2, 1-й круг; ATP 500 Роттердам

Бублик обыграл Хуркача и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) обыграл соперника из Польши Хуберта Хуркача, занимающего в рейтинге ATP 70-ю строчку, и вышел в следующий круг. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 7:5.

Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2026, среда. 16:40 МСК
Хуберт Хуркач
70
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 1 5
6 2 		7 7 7
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

По ходу мачта Хуркач сделал 25 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Бублик подал навылет 12 раз, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Далее Бублик сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом.

Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
