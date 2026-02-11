Скидки
«Очень плохой уровень». Бублик — после победы в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свою победу над соперником из Польши Хубертом Хуркачем в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме.

Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2026, среда. 16:40 МСК
Хуберт Хуркач
70
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 1 5
6 2 		7 7 7
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Это всего лишь один матч. Я никогда не проходил здесь второй круг. Думал, если проиграю этот матч, это будет последний мой приезд в Роттердам. Рад, что прошёл дальше. Это была сложная встреча, решающая.

Честно говоря, очень плохой уровень. Думаю, мы сегодня играли довольно плохо. Но, наверное, мне повезло, что я допустил всего пару ошибок в нужный момент. Он подавал на матч, отдал мне гейм. Я мало что сделал. Так что для меня всё дело в том, кому сегодня больше повезло», — сказал Бублик в интервью на корте после матча.

Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
Новости. Теннис
