«Очень плохой уровень». Бублик — после победы в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свою победу над соперником из Польши Хубертом Хуркачем в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме.
Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2026, среда. 16:40 МСК
70
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|5
|
|7 7
|7
10
Александр Бублик
А. Бублик
«Это всего лишь один матч. Я никогда не проходил здесь второй круг. Думал, если проиграю этот матч, это будет последний мой приезд в Роттердам. Рад, что прошёл дальше. Это была сложная встреча, решающая.
Честно говоря, очень плохой уровень. Думаю, мы сегодня играли довольно плохо. Но, наверное, мне повезло, что я допустил всего пару ошибок в нужный момент. Он подавал на матч, отдал мне гейм. Я мало что сделал. Так что для меня всё дело в том, кому сегодня больше повезло», — сказал Бублик в интервью на корте после матча.
