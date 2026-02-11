Бублик — о поражениях в матчах: хочу быть спокоен, зная, что я отдал все силы

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, в чём изменилось его отношение к матчам и поражениям в них.
В первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме Бублик обыграл польского теннисиста Хуберта Хуркача.
— 12 месяцев назад ты бы выиграл тот матч? Внезапно ты начал выигрывать такие решающие матчи.
— Да, наверное. Я немного повзрослел в том смысле, что предпочёл бы остаться дома, чем быть здесь. Если я уже пришёл сюда, дайте мне бороться до конца. Если мне суждено проиграть, я проиграю. Это нормально. Но хочу быть спокоен, зная, что отдал все силы. Я сделал это сегодня. Вот как всё сложилось.
Мог проиграть 6:7, 4:6, мог проиграть в трёх сетах. Я сказал себе: «Если я проигрываю, значит, проигрываю». Но не прихожу сюда только, чтобы провалить первый матч, если что-то пойдёт не так. Я лучше останусь дома, — сказал Бублик в интервью на корте после матча.
