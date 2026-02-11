Скидки
Калинская: редко тренируюсь с девочками, люблю играть с парнями

Калинская: редко тренируюсь с девочками, люблю играть с парнями
Комментарии

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская заявила, что предпочитает тренироваться с мужчинами, а не с женщинами.

— Редко тренируюсь с девочками. Люблю [быть] со своей командой, чтобы [обеспечить] какую-то максимальную приватность. Тренировалась один раз с подругой с Кэти Макнэлли. Она приезжала, вот я с ней отлично потренировалась, и мы не только играли розыгрыши, а какие-то делали упражнения, но это редкость. Я люблю играть с парнями и соревнуюсь с ними, и тренер мне всё время говорит: «Аня, успокойся» (смеётся).

— Потому что ты злишься, что не можешь обыграть парня?
— Да, я злюсь (улыбается). Ну, там просто уровень другой, это как Арина [Соболенко] играла с Ником [Кирьосом], поэтому очень тяжело соревноваться, — сказала Калинская в подкасте Елены Весниной «Весна зовёт!»

