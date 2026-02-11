Скидки
Теннис

Кузнецова опубликовала пост в честь юбилея Даниила Медведева

Кузнецова опубликовала пост в честь юбилея Даниила Медведева
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала поздравительный текст в честь юбилея нынешней 11-й ракетки мира и победителя US Open – 2021 Даниила Медведева.

11 февраля Медведеву исполнилось 30 лет.

«Поздравим Даню Медведева с 30-летием. Главное, чтобы и в жизни, и на корте было здоровье, чтобы получал удовольствие от любимого дела и, конечно же, новых ярких побед. С днём рождения», – написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.

На текущем турнире ATP-500 в Роттердаме Медведев завершил выступление в первом круге, уступив французу Уго Умберу.

Роттердам. 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 17:25 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		3 6
         
Уго Умбер
36
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
