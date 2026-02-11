Кузнецова опубликовала пост в честь юбилея Даниила Медведева
Поделиться
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала поздравительный текст в честь юбилея нынешней 11-й ракетки мира и победителя US Open – 2021 Даниила Медведева.
11 февраля Медведеву исполнилось 30 лет.
«Поздравим Даню Медведева с 30-летием. Главное, чтобы и в жизни, и на корте было здоровье, чтобы получал удовольствие от любимого дела и, конечно же, новых ярких побед. С днём рождения», – написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.
На текущем турнире ATP-500 в Роттердаме Медведев завершил выступление в первом круге, уступив французу Уго Умберу.
Роттердам. 1-й круг
09 февраля 2026, понедельник. 17:25 МСК
11
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|3
|6
36
Уго Умбер
У. Умбер
Материалы по теме
Комментарии
- 11 февраля 2026
-
22:55
-
22:43
-
20:42
-
20:16
-
19:59
-
19:42
-
19:10
-
18:59
-
17:56
-
17:39
-
17:21
-
16:30
-
16:30
-
16:25
-
16:21
-
15:50
-
15:17
-
14:39
-
12:00
-
09:20
-
08:30
-
04:23
-
00:00
- 10 февраля 2026
-
23:34
-
23:00
-
22:31
-
20:20
-
19:51
-
18:58
-
18:49
-
18:16
-
17:37
-
17:20
-
16:55
-
16:31