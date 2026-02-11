Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе, обыграв Чжэн Циньвэнь
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинальную стадию турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в третьем круге представительницу Китая Чжэн Циньвэнь, занимающую в рейтинге WTA 26-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 7:5.
Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 20:15 МСК
26
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|5
|
|6
|7
3
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
По ходу матча Циньвэнь сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Рыбакина подала навылет шесть раз, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.
Далее Рыбакина сыграет с представительницей Канады Викторией Мбоко, ранее обыгравшей россиянку Мирру Андрееву.
