Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе, обыграв Чжэн Циньвэнь

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинальную стадию турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в третьем круге представительницу Китая Чжэн Циньвэнь, занимающую в рейтинге WTA 26-е место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 27 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:2, 7:5.

По ходу матча Циньвэнь сделала девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Рыбакина подала навылет шесть раз, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать три брейк-пойнта из девяти.

Далее Рыбакина сыграет с представительницей Канады Викторией Мбоко, ранее обыгравшей россиянку Мирру Андрееву.