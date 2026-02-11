Скидки
Джокович обратился к Линдси Вонн после тяжёлого падения спортсменки на Олимпиаде-2026

24-кратный победитель турниров «Большого шлема, четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на пост олимпийской чемпионки 2010 года, двукратной чемпионки мира 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн, в котором она сообщила, что перенесла третью операцию на ноге за последние дни после жёсткого падения во время скоростного спуска на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Скорейшего выздоровления, легенда», – написал Джокович в социальной сети, сопроводив послание эмодзи с забинтованным сердцем.

Во время соревнований по скоростному спуску Вонн зацепилась за флаг на трассе, в полёте её закрутило, от чего она упала. Американку эвакуировали с трассы на вертолёте. Спортсменка вышла на старт Олимпиады-2026 с порванной крестообразной связкой колена.

В конце января Вонн упала во время соревнований в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.

