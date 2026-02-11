Калинская — Свитолина: россиянка выиграла первый сет матча 3-го круга «тысячника» в Дохе

Сегодня, 11 февраля, в Дохе проходит встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 между 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и представительницей Украины Элиной Свитолиной, занимающей девятую строчку рейтинга WTA.

Россиянка выиграла первую партию встречи. Она завершила сет со счётом 6:4.

Свитолина ведёт 3-0 по личным встречам (2-0 на харде). При этом побеждала она Калинскую каждый раз фактически без борьбы — 6:3, 6:3 на грунте Рима-2024, 6:1, 6:2 на харде Дубая-2025 и 6:1, 6:1 на харде Монреаля-2025.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.