Калинская — Свитолина: россиянка выиграла первый сет матча 3-го круга «тысячника» в Дохе
Сегодня, 11 февраля, в Дохе проходит встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 между 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и представительницей Украины Элиной Свитолиной, занимающей девятую строчку рейтинга WTA.
Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
28
Анна Калинская
А. Калинская
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Россиянка выиграла первую партию встречи. Она завершила сет со счётом 6:4.
Свитолина ведёт 3-0 по личным встречам (2-0 на харде). При этом побеждала она Калинскую каждый раз фактически без борьбы — 6:3, 6:3 на грунте Рима-2024, 6:1, 6:2 на харде Дубая-2025 и 6:1, 6:1 на харде Монреаля-2025.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
