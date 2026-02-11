Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская — Свитолина: россиянка выиграла первый сет матча 3-го круга «тысячника» в Дохе

Калинская — Свитолина: россиянка выиграла первый сет матча 3-го круга «тысячника» в Дохе
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, в Дохе проходит встреча третьего круга турнира категории WTA-1000 между 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и представительницей Украины Элиной Свитолиной, занимающей девятую строчку рейтинга WTA.

Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		2
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Россиянка выиграла первую партию встречи. Она завершила сет со счётом 6:4.

Свитолина ведёт 3-0 по личным встречам (2-0 на харде). При этом побеждала она Калинскую каждый раз фактически без борьбы — 6:3, 6:3 на грунте Рима-2024, 6:1, 6:2 на харде Дубая-2025 и 6:1, 6:1 на харде Монреаля-2025.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе
Материалы по теме
Калинская в Дохе вышла на топовую украинку. А Рыбакина выиграла 1-й матч после титула AO
Калинская в Дохе вышла на топовую украинку. А Рыбакина выиграла 1-й матч после титула AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android