Теннис

Алексей Попырин — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 11 февраля 2026, счёт 0:2, 1-й круг; ATP-500 Роттердам

Феликс Оже-Альяссим обыграл Алексея Попырина в первом круге турнира ATP-500 в Роттердаме
Комментарии

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) обыграл соперника из Австралии Алексея Попырина, занимающего в мировом рейтинге 50-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2026, среда. 21:40 МСК
Алексей Попырин
50
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

По ходу матча Попырин сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. Оже-Альяссим подал навылет восемь раз, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Далее канадский теннисист сыграет с представителем Хорватии Хамадом Меджедовичем.

Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
